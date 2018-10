Zaanstad spreekt met met 'bijna tien organisaties' over protest bij intocht Sint

Het gaat om 'tegen de tien partijen', zo meldt een woordvoerder van de gemeente aan de media. En het zijn zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Dit melden meerdere media donderdag.

Partijen die in Zaanstad aanwezig willen zijn bij de intocht, kunnen dat tot 72 uur van tevoren laten weten. De gemeentewoordvoerder zegt dat drie organisaties al hebben laten weten dat ze komen. Alle drie zijn pro-Zwarte Piet. De Nederlandse Volksunie (NVU) heeft via de media aangegeven dat ze willen komen. Om welke organisaties het verder gaat, zegt de gemeente niet. Wat burgemeester Jan Hemming van Zaandstad betreft is protest op de dag van de intocht aan de Zaanse Schans door zowel voor- als tegenstanders toegestaan. Maar belangrijke voorwaarde is wel dat de kinderen er geen last van hebben.

Gemeente Zaanstad benadrukt dat de gesprekken met de organisaties geen uitnodiging zijn om te komen demonstreren. De gesprekken vinden plaats om te kijken of er, als men komt, er vooraf afspraken te maken zijn. VVD Zaanstad vroeg eerder deze week om demonstraties tijdens de intocht te verbieden. De partij wil dat de intocht van Sinterklaas rustig kan verlopen. 'Je zet bij voetbal ook geen hooligans naast het kindervak.'