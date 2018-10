Politie dregt naar sporen schietincident Rotterdam

Metaaldetector

Vrijdagochtend volgde een uitgebreide zoektocht langs de ’s-Gravenweg. Daarbij werd onder andere gedregd in de naastliggende sloten en met een metaaldetector de omgeving afgezocht. Deze inspanningen leverden vooralsnog helaas niets bruikbaars op.

Vluchtroute verdachte

Inmiddels blijkt uit het onderzoek wel dat de verdachte te voet de kruising van de ’s-Gravenweg met de Kralingse Zoom is overgestoken. En dat de dader dus richting metrostation Kralingse Zoom of naar de daarachter gelegen wijk ’s-Gravenland kan zijn gelopen.

Getuigen

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die informatie hebben die kan helpen bij het vinden van de dader. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of Anoniem via 0800-9000 of direct via het Team Criminele Inlichtingen bereikbaar via 079-3458999.