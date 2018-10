Politie onderzoekt plofkraak in Geleen

Vlak na de ontploffing zagen getuigen een auto wegrijden. Het kenteken van de auto is niet bekend. De politie heeft de omgeving ruim afgezet. De explosieve opruimingsdienst (EOD) is opgeroepen en stelt een onderzoek in of er nog explosief materiaal is achtergebleven. Op het moment dat zij het sein veilig geeft, gaat de brandweer samen met een bouwkundige kijken of het pand stabiel genoeg is en er geen instortingsgevaar bestaat. Als de situatie veilig is, kan de politie vervolgens technisch onderzoek instellen door forensische opsporing. De afzetting in verband met het onderzoek kan nog enkele uren in beslag nemen.