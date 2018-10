Verwarde man Poolse ambassade Den Haag aangehouden

Maandagavond rond 18.30 uur hebben agenten een verwarde man aangehouden die bij de Poolse ambassade in Den Haag stond. Dit meldt de politie maandagavond.

Brandbare vloeistof

'De man hield zich daar enkele uren op en had zichzelf overgoten met een vermoedelijk brandbare vloeistof. De man is aangehouden en wordt ter controle overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Hulpdiensten

Over het motief van zijn actie is niks bekend. Hulpdiensten waaronder brandweer en ambulance waren uit voorzorg op de achtergrond aanwezig voor het geval de man zichzelf in brand zou steken. Er zijn geen gewonden gevallen.