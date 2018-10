Herdershond doodt en verwondt schapen in Hoofddorp

Woensdagochtend heeft een herdershond in Hoofddrop in een weiland op de Geniedijk ernstige schade toegebracht aan een aantal schapen. 'Twee schapen kwamen om het leven en nog eens twee andere schapen raakten dusdanig zwaargewond dat zij naar een dierenarts moesten worden gebracht', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Melding

De politie kreeg rond 10.45 uur de melding dat een hond tussen de schapen had gezeten. Ter plaatse bleken omstanders twee schapen uit een sloot te hebben gehaald. De dieren waren aan hun verwondingen overleden. Twee andere, zwaargewonde dieren werden door de eigenaar naar een dierenarts gebracht.

Paniek

Andere dieren in het weiland waren nog erg in paniek. De herdershond, die losliep, was na zijn actie in het weiland terug gerend naar de eigenares. Hoewel zij door een omstander werd aangesproken op het gedrag van de hond, liep de vrouw verder. Haar identiteit is niet bekend.

Contact

De politie verzoekt de vrouw, of getuigen die iets kunnen verklaren over de identiteit van de vrouw, om contact op te nemen met de politie in Hoofddorp. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844.