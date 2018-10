Opnieuw handgranaat gevonden op straat in Amsterdam

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie rond 04.00 uur meerdere meldingen dat er mogelijk schoten zijn gehoord en voertuigen zijn weggereden aan het Bijlmerplein in Amsterdam. 'Agenten die vervolgens ter plaatse gingen bij het Bijlmerplein troffen geen gewonden aan, wel lag er handgranaat op straat', zo meldt de politie donderdag.

Politieonderzoek

Zoals te doen gebruikelijk werd een specialist op het gebied van explosieven ter plaatse geroepen om onderzoek te doen. Deze stelde vast dat het om een echte handgranaat ging en hij liet personeel van de E.O.D. ter plaatse komen. Die hebben vanochtend sporengenomen van de granaat, hem onschadelijk gemaakt en veilig afgevoerd. Rechercheurs van District Oost doen onderzoek en zullen ook camerabeelden van het gebied nader bestuderen.

Handgranaten

In de nacht van dinsdag op woensdag werden op twee andere locaties in Amsterdam ook al handgranaten aangetroffen. Het betrof hier aan de Lemelerbergweg in Amsterdam-Zuidoost bij een bedrijfspand en voor een hotel aan de Korte van Eeghenstraat, nabij één van de zuidelijke ingangen van het Vondelpark.