Slachtoffer (64) schietincident Rotterdam overleden

Het slachtoffer dat woensdag 17 oktober op de kruising Willem Ruyslaan en Oudedijk levensgevaarlijk gewond raakte, is vandaag aan zijn verwondingen overleden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

De schutter nam de 64-jarige Rotterdammer van dichtbij onder vuur. Het slachtoffer lag ruim een week in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Onderzoek

Het team van rechercheurs zet alles op alles om de verdachte van deze vermoedelijke afrekening in het criminele circuit zo snel mogelijk van straat te halen. Nog steeds vragen ze getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken, om zich te melden. Ook blijven beelden van harte welkom, net als alle andere informatie rondom het schietincident van woensdag 17 oktober, om 10.55 uur op de kruising Willem Ruyslaan en Oudedijk. Een schietincident als dit, op klaarlichte dag in een drukke wijk, is onacceptabel.



Tips?

Alle informatie, hoe klein ook, kunt u doorgegeven via het Team Criminele Inlichtingen op 079-3458999 of via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. En uiteraard anoniem: 0800-7000.