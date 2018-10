Verrassingsstaking legt Scania Zwolle en Broshuis Kampen stil door metaalstaking

De medewerkers van Scania Zwolle en Broshuis Kampen hebben vanochtend in alle vroegte hun werk neergelegd. Het betreft een verrassingsstaking van 24 uur. Zo’n 1.000 werknemers en leden van FNV Metaal schrijven zich vanaf de start van hun dienst in voor een staking van 24 uur in de boot die naast de Scaniafabriek in Zwolle ligt. De stakers strijden al maandenlang voor een goede cao metalektro, net als tienduizenden metaalwerkers door het hele land beurtelings doen.