Verwarde man dreigt horecazaak in brand te steken

Agenten hebben donderdagavond 25 oktober in het centrum van Goes een verwarde 34-jarige Vlissinger aangehouden. Hij zou gedreigd hebben een horecagelegenheid in brand te steken.

Medewerkers van de horecagelegenheid hadden rond 20.40 uur de politie gebeld kort nadat de verdachte zijn bedreigingen had geuit. Toen agenten arriveerden was de man weg, maar hij kon even verderop in een restaurant worden opgepakt. De man had een fles motorolie op zak en maakte een verwarde indruk. Hij is ingesloten.