Man (29) moet vuurwapen inleveren bij politie: 'maar ik ben een rapper'

Agenten van de Zeehavenpolitie namen donderdag een vuurwapen, een boksbeugel, twee messen, een paar duizend euro en een dure auto in beslag Ze deden dat tijdens een preventief fouilleeractie in de Waalhaven.

Risicogebied

De Waalhaven is een zogenaamd risicogebied. Dat betekent dat er sprake is van veel bedreigingen of geweld met gebruik van vuurwapens. Om de leefomgeving voor de inwoners van Rotterdam veiliger te maken, mag de politie in zo’n gebied preventief fouilleren. In totaal werden donderdag 30 voertuigen en 52 personen aan een controle onderworpen.

'Maar ik ben een rapper'

Onder de bestuurdersstoel in de auto van een 29-jarige man uit Den Haag vonden agenten een vuurwapen. De man verklaarde rapper te zijn en dat het in zijn wereld heel gebruikelijk is een vuurwapen te hebben, in verband met bedreigingen over en weer. De man is aangehouden, evenals zijn 28-jarige bijrijder. Behalve het vuurwapen werd ook zo’n 5000 euro die in de auto lag in beslag genomen én de auto ook.