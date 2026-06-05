Opnieuw verdachten rellen Malieveld voor de rechter

"Wat een dag gisteren". Schijnbaar nog steeds onder de indruk appte een 33-jarige man uit Breda vorig jaar september over de rellen op het Malieveld. Gelukkig niet opgepakt, schreef hij erbij. 'Toch stond hij vandaag, net als drie anderen, voor de rechter', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Flink ingebeukt op politieauto

De verdachte was die middag op het Malieveld flink tekeer gegaan. Zo had hij een paal losgetrokken van het hek van het hertenkamp en daarmee flink ingebeukt op een niet-bestickerde politiewagen die daar geparkeerd stond. Na zeven keer slaan, ging de ruit aan diggelen en gooide hij de paal in de auto. Ook later, toen de relschoppers de stad in trokken, was verdachte erbij. Hij gooide daar een terrasstoel naar een politiebus.

Van het bed gelicht

Een dag later appt hij met een bekende en zegt “wat een dag gisteren.” Uit het gesprek blijkt dat verdachte bewust deels gezichtsbedekkende kleding had gedragen. "Niet opgepakt?" vraagt de ander dan nog. "Nee gelukkig niet. Maar kan altijd nog."

Gevangenisstraf

En inderdaad, na intensief onderzoek door de politie naar de rellen werd de verdachte geïdentificeerd en eind februari van zijn bed gelicht. De officier van justitie eiste vandaag op zitting een gevangenisstraf van 5 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De rechter veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk.

Brand in papiercontainer

Er waren die middag op 20 september 2025 grote ongeregeldheden uitgebroken rond een demonstratie tegen het asielbeleid. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie, waarbij met stenen en andere voorwerpen naar de mobiele eenheid werd gegooid. De politie moest traangas inzetten om de situatie niet nog verder te laten escaleren. Vervolgens trokken relschoppers ook de binnenstad in.

Grote groep relschoppers

Alle vier de verdachten stonden vandaag terecht voor openlijke geweldpleging. Dat betekent dat ze op enige wijze een bijdrage hebben geleverd aan het geweld dat die middag door een grote groep relschoppers werd gepleegd. Drie van hen waren al eens eerder veroordeeld voor openlijk geweld en van hen was er één die maanden later wederom openlijk geweld pleegde.

Straffen

Een 26-jarige verdachte uit Zwijndrecht gooide voorwerpen naar de politie en trapte een spiegel van een politiebus. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, na een eis van 5 maanden waarvan 1 maand voorwaardelijk. Een 31-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam schopte tegen een politiebus en stormde samen met anderen op de ME af die net waren uitgestapt. Anders dan de eis van 3 maanden gevangenis waarvan een deel voorwaardelijk, kreeg hij een taakstraf van 200 uren opgelegd en een voorwaardelijke straf van 3 maanden. Een 30-jarige Vlaardinger pleegde vooral geweld in de binnenstad: hij sprak daar een vrouw met een fotocamera intimiderend aan en stichtte brand in een papiercontainer in de omgeving van het partijgebouw van D66. Tegen hem eiste het OM een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De rechter legde hem een taakstraf op van 100 uur, nadat hij werd vrijgesproken van geweld tegen het partijgebouw van D66.

Schadevergoedingen betalen aan politieagenten

Daarnaast moesten drie van de verdachten schadevergoedingen betalen aan politieagenten vanwege de impact van het geweld die dag en soms ook wegens het letsel dat zij opliepen.

Onderzoek loopt nog

Na de rellen op het Malieveld is door de politie een uitgebreid onderzoek opgestart onder leiding van een officier van justitie. Er zijn honderden uren beeldmateriaal bekeken om het gepleegde geweld te beschrijven en de geweldplegers te identificeren. Dat heeft ertoe geleid dat tot het Openbaar Ministerie al 39 verdachten voor de rechter heeft kunnen brengen. Van deze verdachten werden er 34 veroordeeld. De rechter legde veelal gevangenisstraffen op, of taakstraffen in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook moet een flink aantal van hen de aangerichte schade vergoeden.

Onderzoek loopt nog steeds

Het onderzoek naar de rellen loopt nog altijd. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er nog verdachten worden aangehouden. Ook staan nog meerdere themazittingen gepland: op 10 juni, 7 juli, 28 juli en 31 augustus. Op 4 september is er een zitting bij de kinderrechter.