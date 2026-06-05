Politie start onderzoek na vondst onbekende dode vrouw in water in Delft

De politie is een onderzoek gestart nadat donderdagochtend 4 juni een lichaam is aangetroffen in het water langs de Mandjeskade in Delft. 'De identiteit van de dode vrouw is vooralsnog onbekend, evenals de doodsoorzaak', zo maakt de politie zojuist bekend.

Melding van wandelaar

Donderdag kreeg de politie rond 10.45 uur een melding van een wandelaar die een lichaam in het water had zien liggen nabij de Mantjeskade en het Vockestaertpad in Delft. 'Ter plaatse kon het lichaam door de brandweer geborgen worden, waarna de politie onderzoek heeft gedaan. De identiteit van het slachtoffer kon niet worden vastgesteld', aldus de politie.

Kenmerken slachtoffer

Het slachtoffer is een witte vrouw van rond de 30 jaar oud met een normaal postuur en half lang blond haar. Ze droeg een zilveren ring met een groene edelsteen en had twee kenmerkende tatoeages; een op haar linker onderarm en een rondom haar onderbuik.