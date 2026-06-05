Politie houdt verdachte (16) aan voor explosie Amsterdam kantorencomplex Atrium

Op dinsdag 2 juni is in Amsterdam een 16-jarige verdachte aangehouden in verband met een explosie op 16 maart bij een kantorencomplex op de Amsterdamse Zuidas. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Eerder al verdachte (17) uit Uithoorn aangehouden

'De jongen wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het voorbereiden van deze aanslag, die plaatsvond bij de hoofdingang van het kantorencomplex Atrium. In verband met deze explosie is eerder door de Amsterdamse politie een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden', aldus het OM.

Voorgeleiding

De nu aangehouden 16-jarige verdachte kwam naar voren in een onderzoek van de Landelijke Opsporing (LO) onder gezag van het Landelijk Parket. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft 14 dagen vastzitten.

Aanslagen bij synagogen

Het onderzoek van de LO en het Landelijk Parket richt zich op meerdere betrokkenen bij aanslagen die in maart plaatsvonden bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam, een poging daartoe in Heemstede en dus de explosie op de Zuidas. Eerder werden door de LO in deze zaken drie personen aangehouden. Er wordt intensief samengewerkt met de regionale parketten en politie-eenheden.