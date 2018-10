Traumaheli ingezet voor mogelijk allergische reactie

Massale inzet van de hulpdiensten zaterdagmiddag op de Hugo de Vriesstraat in Vlaardingen voor een medische noodsituatie. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen.

Ziekenhuis

Mogelijk had het slachtoffer een allergische reactie gekregen waardoor medisch ingrijpen noodzakelijk was. De traumahelikopter landde tussen de flatgebouwen op een grasveld, vlakbij het incident. De persoon is naar het ziekenhuis vervoerd.