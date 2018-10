Auto’s botsen op bedrijventerrein De Scheper in Oirschot

Portier vast

Twee auto’s kwamen met elkaar in botsing en één van de betrokken bestuurders kon zijn voertuig niet verlaten gezien het portier niet meer open ging. De brandweer bevrijdde de persoon die voor controle is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie sloot het kruispunt volledig af zodat de hulpverleners hun werk konden doen. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.