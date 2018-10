GroenLinks: Defensie onder verscherpt toezicht Kamer

Vanmiddag zal Kamerlid Isabelle Diks een voorstel hiertoe doen. Na een jaar van veiligheidsincidenten, slechte zorg voor het personeel en geklungel in de bedrijfsvoering blijkt dat Defensie niet in staat is de problemen alleen op te lossen. Volgens Diks moet de Kamer staatssecretaris Visser te hulp schieten. Dit meldt de partij op de website.

Diks: “Onder elke tegel die afgelopen jaar bij defensie is omgekeerd, is een incident of schandaal gevonden. Ratten in de kantines, helmen van karton, gasmaskers met kankerverwekkend chroom-6, onbewoonbaar verklaarde barakken, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het ergste is dat in de bedrijfsvoering van Defensie niets is veranderd waaruit blijkt dat dit geklungel snel tot het verleden zal behoren. GroenLinks vindt intensiever toezicht daarom noodzakelijk.”

De Tweede Kamer moet het herstel van de bedrijfsvoering bij Defensie aanmerken als Groot Project. Dan zou de Kamer vaker worden geïnformeerd en meer inzicht krijgen in de maatregelen en bijbehorende budgettaire kaders. Volgens Diks is dit noodzakelijk voor het waarborgen van de veiligheid van het defensiepersoneel, en bovendien nodig om de effectiviteit van de defensieorganisatie te verbeteren.

Diks: “Staatssecretaris Visser is voortvarend aan de slag gegaan met een plan van aanpak voor het verbeteren van de veiligheid binnen de defensieorganisatie. Dat heeft echter niet kunnen voorkomen dat er nog steeds veiligheidsincidenten ontstaan. Ook fouten in de bedrijfsvoering, zoals het niet op tijd inkopen van warme kleding voor soldaten, zijn een veiligheidsrisico voor de militairen. Zowel het ministerie als de Kamer hebben de verantwoordelijkheid de veiligheid van onze mannen en vrouwen in uniform te garanderen.”