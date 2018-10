Naam John de Mol misbruikt bij Bitcoin-oplichting

Op het sociale netwerk Facebook heeft een advertentie gecirculeerd over bitcoin software waarin de naam en de beeltenis van John de Mol worden misbruikt. Wie op de advertentie klikt komt in een omgeving waar ook de naam en het beeld van zijn zoon Johnny de Mol worden misbruikt. Dit heeft John de Mol woensdag zelf bekendgemaakt.

Misleiding

'Ik heb getwijfeld of ik op deze manier naar buiten moest treden, maar ik wil voorkomen dat mensen geld kwijtraken en mij straks vragen waarom ik niet heb gewaarschuwd voor deze vorm van misleiding waar mijn naam ten onrechte aan verbonden wordt,' zegt John de Mol.

Geen toestemming

John de Mol en Johnny de Mol nemen beiden met klem afstand van de inhoud van deze advertenties. Zij hebben op geen enkele manier te maken met de partijen die achter de advertentie zitten. De inhoud van de advertentie en van het artikel waar die naartoe leidt is volledig vals en misleidend. John en Johnny de Mol hebben op geen enkele manier te maken met hetgeen daarin wordt beschreven. Voor het gebruik van hun naam en hun beeltenis hebben zij op geen enkele manier toestemming verleend.

Oplichting

Het doel van de advertentie is om mensen op te lichten. Consumenten worden naar een omgeving geleid waar hen gevraagd wordt om geld over te maken naar een bedrijf dat Bitcoin Profit heet. De genoemde software bestaat niet en het bedrijf houdt mensen absurde winsten voor.

Waarschuwing

'Wij willen consumenten waarschuwen om niet in te gaan op het aanbod dat via deze advertentie wordt gedaan. Het is misleiding en wijst op oplichting. Inmiddels heeft Facebook de advertentie verwijderd, maar hij kan in een andere vorm, van een andere afzender opnieuw opduiken. Wij vragen mensen die dergelijke advertenties tegenkomen om ze te rapporteren aan Facebook', aldus De Mol.

Politiek

Het is de tweede keer in korte tijd dat de naam van De Mol via een online advertentie wordt misbruikt. Over dit misbruik is contact geweest met alle grote mediabedrijven in Nederland, om het te signaleren als een gedeeld probleem. Mediapartijen blokkeren en verwijderen de advertenties, maar het blijft oplichters lukken om advertenties geplaatst te krijgen. 'Het wordt tijd dat de politiek zich buigt over deze ongewenste ontwikkeling en regels stelt om het verschijnen van dit soort misleidende uitingen uit te bannen', besluit De Mol.