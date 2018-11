Minister mocht Stints van de weg halen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat mocht - met het oog op de verkeersveiligheid - de Stint tijdelijk tot het onderzoek naar het voertuig is afgerond. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een voorlopige voorziening die is aangevraagd door gastouderopvang ‘Het Kinderstraatje’ uit Almere.

Gastouderopvang

In 2011 is de Stint als (bijzondere)bromfiets toegelaten tot de openbare weg. Op 1 oktober van dit jaar heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit uit 2011 geschorst waardoor het voertuig voorlopig niet meer gebruikt mag worden op de openbare weg. Volgens de eigenaresse van de gastouderopvang is het schorsingsbesluit onvoldoende gemotiveerd en heeft de minister onzorgvuldig gehandeld. Het verbieden van de Stint heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van ‘Het Kinderstraatje’. Volgens de eigenaresse heeft de minister ook daar te weinig rekening mee gehouden.

Technisch probleem

Uit een eerste, verkennend, onderzoek na het ongeluk in Oss is gebleken dat er technische problemen kunnen ontstaan met de Stint waardoor het voertuig gaat versnellen tot de hoogst ingestelde snelheid. In dat geval is het dan niet meer mogelijk om de snelheid te regelen met de gashendel. De bestuurder kan ingrijpen met de handrem, maar deze is niet krachtig genoeg om de Stint te laten stoppen. De voorlopige onderzoeksresultaten komen overeen met meerdere meldingen van eerdere incidenten met Stints. De rechter oordeelt dat de minister de Sint voorlopig van de weg heeft mogen halen. Er is ook op dit moment nog te veel onduidelijkheid om de Stint nu weer toe te laten tot het verkeer.

De rechter is zich bewust van de nadelige gevolgen voor ‘Het Kinderstraatje’, maar de minister mocht het belang van de verkeersveiligheid zwaarder laten wegen en de Stint verbieden tot in elk geval de onderzoeksresultaten bekend zijn. Die worden rond de jaarwisseling verwacht. Tot slot merkt de bestuursrechter op dat het wel aan de minister is om voortvarend te werk te gaan zodat betrokkenen niet onnodig lang in onzekerheid hoeven te verkeren. Het verzoek tot heropening van het onderzoek heeft de bestuursrechter afgewezen. Dat verzoek gaat over de meldingsplicht voor de fabrikant van wijzigingen van de Stint. Dat is niet relevant in deze procedure.