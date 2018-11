Druktste avondspits van 2018

Rond 17.35 uur stond er een totale filelengte van 545 km en daarmee is het de drukste avondspits van het jaar. Dit meldt de VerkeersInformatieDienst (VID) donderdag. Vanwege het terugzetten van de klok afgelopen weekend moest het verkeer deze week al rekeninghouden met meer drukte in de avondspits. De ingang van de wintertijd wordt wel gezien als de start van het fileseizoen.

De ANWB, die ook de files op de provinciale wegen meetelt, meldde dat er om 17.49 uur een totale filelengte van 1135 km stond. De files lossen langzaam aan op, maar het is nog altijd beredruk vooral in het midden van het land. De meeste files werden gewoon veroorzaakt door de drukte. Een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie: 'Er waren relatief weinig ongelukken.'

Er waren bij Rotterdam enige tijd problemen doordat het licht in een van de tunnelbuizen van de Beneluxtunnel was uitgevallen. Inmiddels heeft een monteur van Rijkswaterstaat dit hersteld. Op de A4, maar ook op de A12, A13, A20 en A16 liep het verkeer donderdagmiddag al vast. Maar ook op verschillende toevoerwegen was het verschrikkelijk druk. Op de A16 ontstond bij de Van Brienenoordbrug een file door een motorongeluk.