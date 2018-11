Acht verdachten drugshandel op zitting, OM eist onvoorwaardelijke celstraffen

Op 30 oktober, 1, 2, 6, 7, 8 en 9 november worden de strafzaken behandeld die voortkomen uit de aanpak van drugscriminaliteit in Rotterdam. De in totaal negen verdachten moeten zich deze en komende week voor de rechter verantwoorden op verdenking van bezit van en de handel in drugs en versnijdingsmiddelen. Dit heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De zaken kwamen aan het licht nadat in januari 2017 een onderzoek werd gestart op basis van informatie over de handel in verdovende middelen door de hoofdverdachte. De hoofdverdachte bleek ook voor te komen in een buitenlands rechtshulpverzoek waarbij hij drugs leverde voor het buitenland.

Onderzoek

In het Rotterdamse onderzoek werden in mei 2017 de twee hoofdverdachten: Rotterdammers, broers die toen 29 en 34 jaar oud waren, aangehouden - samen met zeven handlangers, mannen in de leeftijd van 21 tot 49 jaar.

Doorzoekingen

Bij de doorzoeking van woningen, een berging, kelderbox en een autopoetsbedrijf in Rotterdam werden verschillende soorten harddrugs, versnijdingsmiddelen, een drugspers, mobiele telefoons, een wapen, contant geld en een auto met verborgen ruimte in beslag genomen. Van de negen verdachten hebben vijf verdachten in voorlopige hechtenis gezeten.

Strafeisen

De officier van justitie eiste vandaag voor de rechtbank Rotterdam tegen zeven van de acht verdachten onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, variërend van 4 tot 36 maanden. De combinatie van het handelen in en het versnijden van drugs en het inbouwen van verborgen compartimenten in voertuigen, duidt op professionele en georganiseerde criminaliteit en kan een groot gevaar opleveren voor de samenleving en dat is zeer onwenselijk. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is wat het OM betreft dan ook passend.

Voor één van de verdachten heeft het Openbaar Ministerie om vrijspraak gevraagd omdat er volgens de officier van justitie onvoldoende bewijs is in die zaak. De rechtbank deelde deze mening en heeft de man direct vrijgesproken.

De behandeling van de strafzaak en de strafeis tegen de negende verdachte komt op dinsdag 6 november aan bod.



Ondermijning

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Rotterdam. Die aanpak richt zich op het verstoren van criminele samenwerkingsverbanden en de vermenging van boven- en onderwereld. In dat kader werken de politie en het Openbaar Ministerie nauw samen met de gemeente Rotterdam. In deze zaak is een bestuurlijke rapportage opgemaakt, op basis waarvan de gemeente heeft besloten om het autopoetsbedrijf te sluiten voor de duur van 6 maanden.