Van Veldhoven breidt gevecht tegen plasticsoep uit

Om het gevecht tegen de plasticsoep uit te breiden, pakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met minister Cora van Nieuwenhuizen plastic zwerfafval in rivieren aan. Ook scherpt Van Veldhoven de norm voor plastic in de grond fors aan.

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag aan de Tweede Kamer. Al eerder kondigde de bewindsvrouw het einde aan van wegwerpplastic zoals plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes en maakte zij afspraken met het bedrijfsleven over beter hergebruik.

Scherpere norm plastic in grond- en baggerspecie

Van Veldhoven scherpt de norm voor plastic in grond- en baggerspecie aan. Per 1 januari aanstaande mogen plastics nog slechts sporadisch in grond- en baggerspecie aanwezig zijn. Grond- en baggerspecie is grond die wordt afgegraven en bijvoorbeeld wordt gebruikt bij het aanleg van dijken en wegen, het ophogen van industrieterreinen of het zogenaamde verondiepen van plassen. In Nederland wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter van dergelijke grond verwerkt. De staatssecretaris past hiervoor de Regeling bodemkwaliteit aan.

‘Plastic probleem lost niet vanzelf op’

Van Veldhoven: “Plastic kent talloze handige toepassingen, maar hoort niet thuis in het water of het milieu. Het doet er honderden jaren over om te vergaan, dus dit probleem lost niet vanzelf op. Het is wel een probleem dat we met z’n allen gecreëerd hebben en we dus ook met z’n allen op kunnen lossen. Met deze maatregelen binden we wederom de strijd aan met ons plastic probleem.”

Aanpak plastic zwerfvuil in rivieren

Daarnaast pakt Van Veldhoven samen met minister Van Nieuwenhuizen de plasticsoep in zee aan. Die wordt deels veroorzaakt door plastic dat door rivieren wordt meegevoerd. Van Nieuwenhuizen: “Met een nieuwe aanpak tegen plastic zwerfafval in rivieren wordt het probleem bij de bron aangepakt. We brengen in kaart wat de plastic hotspots zijn waar het plastic afval in de rivieren stroomt. Als we dat in beeld hebben, dragen we bij aan projecten die deze afvalstromen gaan stoppen.” Voor deze aanpak stellen zij € 5 miljoen beschikbaar. Waar mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande ontwikkelingen en initiatieven.

Eerdere afspraken over plastic flesjes

Al eerder maakte Van Veldhoven in de strijd tegen plasticsoep afspraken met het verpakkend bedrijfsleven: eind 2020 zitten er 70% tot 90% minder plastic flesjes in het zwerfafval en wordt 90% van de kleine flessen hergebruikt. Als onverhoopt die doelen niet gehaald zouden zijn, zal in 2021 statiegeld worden ingevoerd op plastic flesjes.

Plastic Pact

Naast het aanpakken van het plastic in de rivieren is Van Veldhoven bezig met het stoppen met plastic wegwerpartikelen. Dit betekent het einde van bijvoorbeeld plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik. Nederland ondersteunt de voorstellen van de Europese Commissie voor een snel akkoord op dit gebied van harte. Daarnaast werkt de staatssecretaris voor een brede aanpak voor plastic aan een Plastic Pact, door met allerlei partijen afspraken te maken over de reductie en hergebruik van plastic - zoals onlangs met festivals in Nederland.