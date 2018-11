Reisorganisatie TravelBird failliet

Het bedrijf had eerder al uitstel van betaling aangevraagd, maar dat is op verzoek van de bewindvoerder omgezet in een faillissement. De curator heeft vertrouwen in een doorstart, waarschijnlijk in afgeslankte vorm. Het bedrijf vroeg eind vorige maand uitstel van betaling aan, maar op verzoek van de bewindvoerder en de directie van TravelBird is dit omgezet in een faillissement. Dit is volgens de partijen noodzakelijk in de zoektocht naar een oplossing. Dit melden meerdere media woensdag.

Door seizoensfluctuaties, ontstond bij de reisorganisatie in de afgelopen maanden een betalingsachterstand. Het bedrijf ging op zoek naar nieuwe financiering om het onstane gat op e vullen, maar dat is niet gelukt. Mensen die een reis hebben geboekt via TravelBird zijn volgens het bedrijf zelf gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

TravelBird is een Amsterdamse reisonderneming met 310 medewerkers. Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2010 aan zeven miljoen klanten een vakantie verkocht.