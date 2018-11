Vrouw (40) steekt nitraten en super cobra's af vanaf haar balkon

Vanuit omwonenden in de Hoekenbuurt in Capelle a/d IJssel kwamen onlangs meerdere klachten binnen bij de politie dat er nitraten en super cobra’s vanaf een balkon werden afgestoken. De politie startte een onderzoek en kwam er achter dat een 40-jarige vrouw hier voor verantwoordelijk bleek te zijn.

Wijkagent

Verschillende buurtbewoners in De Hoeken klaagden niet alleen over de vuurwerkoverlast, maar meldden het ook bij de politie. De wijkagent stelde daarom een onderzoek in en kwam uit bij een flatwoning in De Hoekenbuurt. Het vuurwerkteam bracht vervolgens een bezoekje aan het adres.

Kracht van een 'handgranaat'

De bewoonster, een 40-jarige vrouw, gaf toe dat het vuurwerk van haar was. Er zijn totaal 72 nitraten en 9 super cobra’s 6 gevonden. De illegale cobra 6 is te vergelijken met een kleine handgranaat die met gemak je voordeur eruit blaast. Er is proces-verbaal opgemaakt voor de vrouw en de officier van justitie bekijkt welke straf zij krijgt. Het vuurwerk is vernietigd.