'Meerdere dodelijke slachtoffers bij schietpartij woning Enschede'

In Enschede zijn dinsdagmiddag gewonden van een schietpartij gevonden in een bedrijfspand. 'Bij het incident in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat zijn helaas meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren', zo meldt de politie dinsdagavond.