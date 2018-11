Structurele oplossing vervoer en opslag van illegaal vuurwerk

Dit vaak hele zware, explosieve en onvoorspelbare vuurwerk wordt alleen nog maar door gespecialiseerde vervoerders vervoerd en (tijdelijk) bewaard in vergunde en veilige opslagplaatsen. Het gaat om vuurwerk van de zwaarste categorie (ADR* klasse 1.1G). De tijdelijke oplossingen van vorig jaar moesten worden aangepast om het veiliger en werkbaar te maken voor politiemedewerkers en partners.

De afgesproken maatregelen zijn vooral gericht op de veiligheid voor politiemedewerkers en de directe omgeving waar het vuurwerk wordt gevonden. Ook voldoen de maatregelen aan bestaande wet- en regelgeving. Een belangrijk ander uitgangpunt is dat de noodhulpdienst die onverwacht vuurwerk aantreft zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor de noodhulp. De kosten moeten maatschappelijk aanvaardbaar zijn en verder dient de bewijsfunctie in het opsporingsproces van het in beslag genomen vuurwerk te zijn gewaarborgd.

Maatregelen bij geplande inbeslagnames

De structurele oplossing wordt deels deze jaarwisseling al ingevoerd. Het betreft de afvoer van vuurwerk bij geplande inbeslagnames. Hiervoor heeft de politie een procedure afgesproken waarbij de ADR-vervoerder direct meegaat als er inbeslagnames van vuurwerk zijn te verwachten. Daarnaast is de inbeslagname van vuurwerk bij postpakketten in samenspraak met de partners zo geregeld dat na aantreffen, het vervoer naar onderzoek- en opslaglocaties rechtstreeks door de ADR-vervoerder wordt verzorgd. De politie blijft samen met het Openbaar Ministerie nader onderzoek doen naar de kopers.

Maatregelen bij niet geplande inbeslagnames

Een structurele oplossing voor vervoer en opslag wordt gerealiseerd vanaf het vuurwerkseizoen 2019/2020. Deze maatregelen worden al voorbereid maar zijn, gezien de bijbehorende vergunnings- en aanbestedingstrajecten niet meer dit jaar te implementeren. Om toch veilig te werken en te voldoen aan wetgeving wordt deze jaarwisseling gewerkt met beveiligingsbedrijven en een ADR-vervoerder voor het veiligstellen en vervoer van illegaal vuurwerk. Dit zorgt ervoor dat het vuurwerk niet meer tussentijds wordt opgeslagen bij de politie en de wachttijd voor de politie wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau (een half uur tot een uur). De politie zorgt er verder voor dat in de oudejaarsnacht de gespecialiseerde ADR-vervoerder bij het ophalen van illegaal vuurwerk, politiebewaking krijgt. Ook met oudjaarsnacht zal deze ADR-vervoerder beschikbaar zijn.

De structurele oplossing vanaf seizoen 2019/2020 houdt in dat de politie voor de afvoer van inbeslaggenomen vuurwerk gebruik maakt van vergunde tijdelijke opslagvoorzieningen en gespecialiseerd vervoer. Hierbij is de veiligheid maximaal gewaarborgd. Deze oplossing leidt tot een duurzame en wetsconforme afvoer en een aanvaardbare wachttijd voor de politie. “Deze structurele oplossing gaat politiemensen echt helpen. De veiligheid van onze mensen staat hierin voorop en we zitten niet meer met ingewikkelde logistieke opslagproblemen rondom illegaal vuurwerk. Dit is een belangrijke stap voorwaarts”, aldus Ronald Zwarter, portefeuillehouder beslag.

*ADR: afkorting van het Europees verdrag over het internationaal vervoeren van gevaarlijke goederen.