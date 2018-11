7 jaar cel voor schietpartij Lelystad

Schietpartij

In oktober vorig jaar heeft de man zich schuldig gemaakt aan een dubbele poging tot doodslag. De man heeft ’s nachts in de buurt van een school kogels afgevuurd op twee slachtoffers. Eén van de slachtoffers probeerde een kogel gericht op zijn hoofd af te weren met zijn hand. Die kogel ging door zijn hand en is in zijn kin terechtgekomen en heeft blijvend letsel tot gevolg. Ook het andere slachtoffer is beschoten en door twee kogels geraakt.

Afpersing en drugshandel

Naast de schietpartij heeft de man zich samen met een medeverdachte schuldig gemaakt een poging tot afpersing. Het slachtoffer is met de dood bedreigd en geslagen met een honkbalknuppel. Dat het slachtoffer en zijn vriendin verslaafd waren en verdachte mogelijk geld van hen tegoed had geeft de Lelystedeling nog niet het recht om zo gewelddadig op te treden. In die periode heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan drugshandel en heling van een mobiele telefoon. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt een zware mishandeling. Hij heeft het slachtoffer, die hij omschrijft als zijn beste vriend, met een mes in zijn hand gestoken.

Geen verantwoordelijkheid

De man heeft op geen enkele wijze verantwoordelijkheid genomen voor de feiten die hij heeft begaan en hij heeft niet meegewerkt aan een onderzoek naar hem. De psychiater en psycholoog sluiten ernstige psychologische problematiek uit op basis van het gedrag van de man tijdens zijn verblijf op de afdeling. Er kunnen daarom geen conclusies worden verbonden aan het gedrag van de man. De indruk die de rechtbankheeft gekregen van de man, die ondanks zijn jonge leeftijd, zeer gemakkelijk overgaat tot het gebruik van excessief geweld vindt de rechtbank zeer zorgelijk. Het gaat om zeer ernstige en gewelddadige feiten. Onder andere vanwege de ernst van de feiten legt de rechtbank een hogere straf op dan door de officier van justitie is geëist. Ook moet hij nog 2 maanden gevangenisstraf uitzetten van eerdere opgelegde voorwaardelijke straffen.