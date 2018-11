Van Ark: Te veel mensen staan nog langs de kant

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking is niet aan het werk. Dat is veel te veel, vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘We kunnen het ons niet veroorloven dat zoveel mensen langs de kant staan. Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt.'

Van Ark bracht woensdag 14 november een bezoek aan Zwolle, waar werkgevers uit de regio, gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV elkaar ontmoetten om over deze belangrijke uitdaging op de arbeidsmarkt te praten. Tijdens de ‘regionale praktijktafel’, een initiatief van De Normaalste Zaak, worden successen gedeeld en knelpunten besproken die werk voor arbeidsbeperkten in de weg staan. Het denken in oplossingen staat voorop.

Knelpunten aanpakken

Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak: ‘We brengen werkgevers en publieke partijen bij elkaar om te kijken wat er in de praktijk werkt en wat niet. De successen vieren we, de knelpunten pakken we aan of leggen we terug in Den Haag. Ondernemers gaan na deze bijeenkomsten met betere contacten van tafel. En er is meer vertrouwen onderling om de samenwerking te zoeken.'

Staatssecretaris Van Ark: ‘Ik heb gezien dat werkgevers vooral last hebben van regels. Ze willen best werknemers met een beperking aan de slag helpen, maar zeggen ‘maak het ons makkelijker.’ Dat blijkt vandaag ook weer in de gesprekken aan tafel. Ik ga daar wat aan doen, want ik wil dat werkgevers meer banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De uitwerking van deze plannen stuur ik in november nog naar de Tweede Kamer.’

Toekomst van de arbeidsmarkt

Van Ark ging in Zwolle op uitnodiging van wethouder René de Heer ook in gesprek met partijen over de toekomst van de arbeidsmarkt. De regio Zwolle werkt aan een werkgelegenheidsplan dat er voor moet zorgen dat bedrijven voldoende gekwalificeerd personeel kunnen vinden en werknemers zich blijven ontwikkelen. Ook dient er plek te zijn voor mensen die zonder hulp moeilijk aan de slag komen. Het kabinet trekt voor 2019 en 2020 extra geld uit om de dienstverlening in arbeidsmarktregio’s te verbeteren, zodat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter kunnen vinden.