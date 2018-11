Scooterhufter rijdt met opzet motoragent aan

Een 22-jarige Amersfoorter is aangehouden nadat hij donderdagavond 15 november op de Zandkreek met zijn scooter kennelijk met opzet een motoragent omver had gereden. De agent bleef nagenoeg ongedeerd.

De motoragent zag omstreeks 20.30 uur de scooterrijder door rood rijden en ging er achteraan. De bestuurder kreeg een stopteken. In eerste instantie leek hij daaraan gehoor te geven, maar op het moment dat de agent afstapte, gaf hij gas en ging ervandoor. Daarop ontstond een achtervolging waarbij de scooterrijder diverse verkeersregels overtrad.

Aanrijding

De bestuurder reed op een gegeven moment over een trottoir en de motoragent reed op de weg naast hem. Waar het trottoir ophield, stuurde de scooterrijder plotseling naar links en raakte zonder te remmen de motor. De agent viel, maar slaagde erin redelijk snel weer overeind te komen. De scooterrijder bleek er vandoor te zijn.

Aanhouding

Op basis van het kenteken werd duidelijk dat de scooter eerder was gecontroleerd. De agent herkende de bestuurder van de foto die bij die gelegenheid was gemaakt. Agenten gingen naar zijn huis, maar troffen hem niet aan. Daarop werd hij ontboden. Later die nacht meldde de man zich op het bureau, waar hij werd aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor.