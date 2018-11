Meeste jongeren gebruiken mobiele telefoon op de fiets

De helft van de Nederlanders (49 procent) gebruikt de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Jongeren van 18 tot 24 jaar doen het zelfs nog vaker. Driekwart van hen blijft fietsend bellen en appen, blijkt uit onderzoek van Deloitte. In Amsterdam en de regio is het aantal fietsers en voetgangers de laatste jaren flink gestegen.

Afleiding van de mobiele telefoon kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Een telling uitgevoerd door onderzoeksbureau Trajan in de Vervoerregio Amsterdam laat zien dat van 45.000 voorbijkomende fietsers bijna 6% actief bezig is met z’n telefoon. In absolute getallen gaat dat om ongeveer 50.000 momenten waarop fietsers zijn afgeleid in de drukke spits. Daarom gaat nu ook in de Vervoerregio* de landelijke campagne MONO van start. MONO rijden is ongestoord onderweg zijn. Zonder afleiding van je telefoon. Zodat je je ogen op de weg houdt en niet op je scherm.

Bewustwordingscampagne

De aftrap van de regionale MONO campagne vond plaats in Amsterdam. Amsterdam zet stevig in op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden. De gemeente richt zich met de Vervoerregio vooral op preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen, gedragsverandering in het verkeer en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voor even was daarom de telefooncel terug in het Amsterdamse straatbeeld. Daar kun je veilig je appjes lezen of social media checken!

Fietsers zijn ook zelf aan zet om hun eigen veiligheid en die van anderen te verbeteren. De Vervoerregio en haar gemeenten spannen zich in om het gewenste gedrag te stimuleren. Aansluiten en aandacht vragen voor de landelijke MONO-campagne - MONO rijden is ongestoord onderweg zijn - is daar een belangrijk onderdeel van.

De bewustwordingscampagne gaat vooraf aan de aanstaande wetswijziging van minister Van Nieuwenhuizen. Zij diende een voorstel in voor een telefoonverbod op de fiets vanaf juli 2019.