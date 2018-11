Man gewond bij steekpartij in Best

Bij een hotel aan de I.B.C-Weg in Best is zaterdagmorgen een man neergestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De aanleiding van de steekpartij die rond half vier plaatsvond is nog niet duidelijk. Voorafgaand aan de steekpartij waren er vernielingen aangericht in het hotel. Volgens de politie is dit mogelijk een aanleiding geweest. Voor de vernielingen is een 38-jarige man uit Helmond aangehouden

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht