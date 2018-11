Meerdere aanhoudingen bij intochten van Sinterklaas

Rotterdam

De intocht in Rotterdam leek volledig uit de hand lopen. Anti-Zwarte Piet demonstranten hadden zich tegen de regels in tussen het gewone publiek gevoegd. Hier werd vuurwerk en eieren gegooid uit auto’s. De politie heeft hier fors moeten ingrijpen. Meerdere personen zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ook zouden personen gewond zijn geraakt.

Leeuwarden

Op het Zaailand in Leeuwarden heeft de politie kunnen voorkomen dat twee groepen met elkaar op de vuist konden gaan. Het is niet duidelijk of hier aanhoudingen zijn gedaan.

Eindhoven

Tijdens die demonstratie op het Catharinaplein in Eindhoven zocht een flinke groep voetbalhooligans de confrontatie met demonstraten van protestgroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Al in een vroeg stadium van de demonstratie trad de politie op. De groepen werden uit elkaar gehaald om verdere problemen te voorkomen. In totaal werden zes personen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging. Zo gooiden mensen met blikjes bier en eieren. Ook werd een agent geschopt.

Groningen

In Groningen hebben zich een groot aantal FC Groningen supporters verzameld die Sinterklaas liederen zingen. De politie heeft ook hier moeten ingrijpen om een confrontatie te voorkomen. De supporters worden door de politie klemgezet op een deel van het Emmaplein. Na de demonstratie werden de anti-Zwarte Piet demonstranten met busjes van de politie weggeleid.

Den Haag

In Den Haag bleef het na de intocht van Sinterklaas lang onrustig. Net als in veel andere steden probeerden voetbalsupporters bij de anti-Zwarte Piet demonstranten te komen. Dit kon de politie voorkomen. De tegen-demonstranten werden na de intocht naar het station begeleid door de mobiele eenheid. De politie grendelede het stationsgebied af zodat er geen voetbalsupporters konden komen.

Gouda

Op de Markt in Gouda hielden agenten een man uit Moordrecht aan omdat die zich niet kon legitimeren. Hij bleek twee slagvoorwerpen en een bivakmuts bij zich te hebben. Hij kreeg een proces-verbaal voor verboden wapenbezit.