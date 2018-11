Scootmobiel moet veiliger worden, dodelijke ongelukken meer dan verdubbeld

De veiligheid van de scootmobiel is in het geding omdat de remmen en de stabiliteit van de scootmobiel te wensen over laten. De onveiligheid van het karretje kan leiden tot zware ongelukken. Tussen 2010 en 2015 is het aantal verkeersdoden onder scootmobielgebruikers meer dan verdubbeld: van 19 naar 41 per jaar. Ook de afgelopen twee jaar vielen tientallen doden.

Aparte rem en meer stabiliteit

Om de scootmobiel veiliger te maken, moet er een actief remsysteem op de scootmobiel komen en moet de scootmobiel stabieler worden. Op de meeste scootmobielen zit een hendel op het stuur die dient om gas te geven, maar in een gevaarlijke situatie knijpt de bestuurder toch vaak uit reflex de hendel in, terwijl de gashendel juist moet worden losgelaten om te stoppen. Door het inknijpen van de gashendel schiet de scootmobiel naar voren. Om dit probleem op te lossen zou een aparte, goed bereikbare en goed te bedienen rem zijn.

Een ander probleem bij de scootmobiel is dat deze uit balans raakt na contact met een oneffenheid, waarna de scootmobielrijder ten val komt. Ook door grote stuurbewegingen raakt de scootmobiel uit balans. Dat kan worden opgelost door de voertuigen stabieler te maken of de scootmobielen te voorzien van zogeheten ‘stuurhoek-beveiliging‘, waardoor het stuur vanaf een bepaalde rijsnelheid minder ver kan worden gedraaid.

Maatregelen

SWOV formuleert ook meerdere maatregelen in het verkeer die de veiligheid van de scootmobielbestuurders moet verbeteren. Zo zouden fietspaden breder gemaakt moeten worden en zou de tijd dat een verkeerslicht op groen staat afgestemd moeten worden op de snelheid van de scootmobiel.