Ambulancepersoneel voert actie bij de Markthal Rotterdam

Principeakkoord

Het ambulancepersoneel is het niet eens met het principeakkoord over de CAO die eerder door hun werkgever bereikt is. Volgens de FNV worden de werkomstandigheden er slechter door.

Geen patiëntenvervoer

Het geplande vervoer van patiënten tussen verschillende ziekenhuizen lag tussen 10.00 en 12.00 stil als gevolg van de actie. Spoedritten gingen nog wel gewoon door.