Strafproces diamantroof Schiphol van start gegaan

De verdachten in de grootste roofoverval in de Nederlandse geschiedenis op Schiphol begin 2005 moeten zich voor de rechter verantwoorden. De diamantenroof op Schiphol vond plaats op 25 februari 2005 op het beveiligde deel van de luchthaven Schiphol. Gewapende mannen bedreigden met vuurwapens vier personen in de buurt van een waardetransportauto met diamanten.

Buit ruim 65 miljoen euro

De mannen gingen ervandoor met de auto met de diamanten die een totale waarde hadden van ruim 65 miljoen euro. Een deel van de roof werd direct teruggevonden op de plek waar de daders in de vluchtauto zijn overgestapt, maar het restant met een waarde van ruim 39 miljoen euro wordt nog steeds vermist.

Elf verdachten in totaal

Het gaat in dit strafproces in totaal om elf verdachten die zich voor de rechter moeten verantwoorden. Zes van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de diamantroof op 25 februari 2005 en/of een poging daartoe op 10 februari 2005. Het gaat om diefstal met geweld in vereniging en een poging daartoe. De verdachten zijn twee mannen van 44, één van 45, één van 46 en twee van 54. De overige verdachten zijn drie mannen, zij worden verdacht van heling en twee vrouwen die verdacht worden van witwassen. Deze zaken worden vanaf 3 december in dit strafproces behandeld.

Undercoveragenten

Er zit bijna veertien jaar tussen de diamantenroof en de inhoudelijke behandeling van de zaak. Eind 2005, begin 2006 werden verdachten aangehouden in deze zaak. Zij werden uiteindelijk weer in vrijheid gesteld omdat er onvoldoende bewijs was. In de zomer van 2013 werd er nieuw leven in de zaak geblazen. Eén van de verdachten, die werd afgeluisterd in een ander strafrechtelijk onderzoek, vertelde tegenover een vriend over de diamantenroof. Een andere belangrijke pijler in deze zaak, zijn de uitlatingen van één van de verdachten over de roof tegenover undercoveragenten. Na intensief onderzoek is er in 2017 genoeg bewijs om de verdachten aan te houden en ze voor de rechter te brengen.

Vrijdag 30 november eis

Het intensieve onderzoek is volledig afgerond en daarom kan de zaak nu inhoudelijk worden behandeld op Schiphol. De officier van justitie vertelde op woensdag 21 november ter zitting hoe de verdenking tegen de verdachten luidt. De rechter zal de komende periode de feiten van de zaak behandelen. Op vrijdag 30 november zal de officier van justitie de strafeis tegen de verdachten formuleren. Op 28 januari 2018 zal de rechtbank naar verwachting uitspraak doen.