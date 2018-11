Ook grote antiterreur-actie in Overijsselse Borne

Ook in Twente wordt meegedaan aan de landelijke antiterreuroefening.

De politie houdt in de omgeving van Borne een grote antiterrorisme-oefening. Dat kan vanavond opvallen door helikopters van de DSI (Dienst Speciale Interventies) in de omgeving van Borne. Agenten en militairen bootsen een terroristische aanslag na. De helikopters van de DSi zullen onder meer worden ingezet rondom het AZC-pand in Borne. Dit meldt Politie Overijssel.

De politie houdt donderdag 15.00 uur- 23.00 uur een grootschalige antiterrorisme-oefening. Samen met de Marechaussee, de Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie oefent de politie realistische scenario's waarbij extreem geweld wordt gebruikt.

Volgens de politie is het de 'grootste antterrorisme-oefening ooit' in Nederland. Het scenario is gebaseerd op een aanslag en de gevolgen daarvan.