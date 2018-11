Overvallers met messen en bijlen gijzelen personeel in koelcel

Overvallers, gewapend met messen en bijlen, hebben zaterdagochtend vroeg in het Gelderse Lent 7 personeelsleden gegijzeld in een koelcel van een supermarkt aan de aan de Frankrijkstraat. Dit meldt de politie zaterdag.

Gemaskerd

'De overval werd zaterdagochtend rond 06.00 uur gepleegd door 4 gemaskerde en gewapende man', aldus de politie. De 7 personeelsleden hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen en de politie is een onderzoek gestart.

Signalement

Rond 6.30 uur zijn de daders er met de buit vandoor gegaan. Hun signalement is als volgt. Het gaat om 1 blanke en 3 getinte mannen met witte maskers. Een van de daders droeg een Chelsea sportbroek met een witte bies. Een andere dader droeg opvallend witte DVOL sokken met witte Nike of Reebok schoenen.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Bent u getuige geweest van deze overval of heeft u de afgelopen dagen iets verdachts gezien in de buurt van deze supermarkt in Lent neem dan contact met de politie op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.