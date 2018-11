Man neergestoken in woning

Een 28-jarige Hagenaar is zondagavond neergestoken in een woning.aan de Beeklaan.

De districtsrecherche Den Haag centrum is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een steekincident.

Rond 23:30 uur werden meerdere politie-eenheden naar de Beeklaan gestuurd in verband met een melding van een steekincident in een kamer van een kamerverhuurbedrijf. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer zwaar gewond aan.

Volgens een getuige die ook in de woning aanwezig was werd het slachtoffer tijdens een ruzie neergestoken. Hij vertelde de agenten verder dat de verdachte volgens hem een man is van rond de 20 jaar. Hij zou een licht getinte huidskleur hebben en een normaal postuur. Tijdens het steekincident droeg hij zwarte kleding. Hij zou zijn gevlucht na het steekincident.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, en is daar behandeld aan zijn verwondingen.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die op een andere wijze over informatie van het steekincident beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of anoniem via telefoon 0800-7000.