Start campagne Hersenstichting: 645.900 Nederlanders met blijvende beperkingen door hersenletsel

In een tv-commercial en minidocumentaire zien we de impact van hersenletsel door een beroerte die Danny (41) kreeg. Zijn leven en dat van zijn vrouw en zijn twaalfjarige zoon staan sindsdien volledig op zijn kop.

In de zomer van 2015 kreeg Danny een beroerte. Uit het niets, tijdens een vakantie. Zijn hersenen zijn dusdanig beschadigd dat hij nog dagelijks de gevolgen hiervan ondervindt. Werken gaat niet meer. Het grootste probleem is overprikkeling. Zijn hersenen filteren niet meer. Al het geluid, geuren en licht komt daardoor heel hard binnen. Hij kan niet naar buiten zonder zonnebril op en oordoppen in. Gaat hij naar een feestje dan betekent dat twee dagen erna knock-out op bed. Als hij mee wil naar de voetbaltraining van zijn zoon dan moet hij eerst twintig minuten liggen.

Danny: “Mijn hoofd laat dingen gebeuren die ik niet wil. Mijn hele lichaam verzet zich, maar het gebeurt toch. Ik kan het niet beïnvloeden. Je bent niet meer de partner die je wilde zijn, niet de vader die je zou willen zijn, niet de vriend, niet de collega. Ik was mezelf helemaal kwijt. Het is elke dag een gevecht, een gevecht met je oude en je nieuwe ik.”

645.900 Nederlanders met blijvende beperkingen door hersenletsel

Danny is een van de 645.900 mensen in Nederland met hersenletsel. Hersenletsel kan ontstaan door een oorzaak van buitenaf zoals een klap, een val of een ongeval, maar ook door bijvoorbeeld een beroerte. In het geval van Danny was de oorzaak een beroerte. 320.800 Nederlanders leven met de gevolgen van een beroerte, ook wel CVA genoemd (Cerebro Vasculair Accident). Jaarlijks krijgen 42.300 mensen in Nederland een beroerte, dat zijn er 115 per dag. Beroerte neemt de tweede plaats in op de ranglijst van ziekten die de meeste ziektelast met zich meebrengen in Nederland.

Onzichtbare gevolgen

Mensen met blijvende beperkingen door hersenletsel kunnen last hebben van zichtbare gevolgen, zoals verlamming, maar juist de onzichtbare gevolgen maakt het leven met de gevolgen van hersenletsel zo zwaar. Die gevolgen, die niet van de buitenkant zichtbaar zijn, kunnen bijvoorbeeld (zware) vermoeidheid, overgevoeligheid voor omgevingsprikkels (overprikkeling), angst, stemmingswisselingen of emotionele instabiliteit zijn. Veel mensen met hersenletsel hebben vaak ook moeite met plannen en organiseren, geheugen- of concentratieproblemen en met begrijpen of gebruiken van taal (afasie). Ook de omgeving moet leren omgaan met de veranderingen en met de beperkingen van de persoon met hersenletsel.

Laura Rigter, woordvoerder van De Hersenstichting: “Het gaat om een hele grote groep die vaak niet begrepen wordt. Want aan de buitenkant zie je niet dat iemand snel overprikkeld is, concentratieproblemen heeft of een geheugenprobleem heeft. Vandaar deze campagne die laat zien hoe groot de impact is op het leven van iemand die hersenletsel heeft opgelopen. In het geval van Danny door een beroerte. Hersenaandoeningen hebben een enorme impact op de patiënt zelf én de omgeving. De Hersenstichting zet zich daarom in om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkomen, te verminderen en te stoppen. We laten onderzoek doen, stimuleren dat behandelingen bij de patiënt terechtkomen en geven voorlichting. Met deze campagne hopen we dat meer mensen aandacht krijgen voor de onzichtbare gevolgen van hersenletsel.”