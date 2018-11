‘Is energie vergelijken de moeite waard?’

Hogere energieprijzen door gestegen vraag

De hogere energierekening heeft meerdere oorzaken. Zo is door de aantrekkende economie de vraag naar energie toegenomen. Ook zijn grondstoffen voor het maken van elektriciteit, zoals gas en kolen, sterk in prijs gestegen. Dat geldt ook voor de CO2-emissierechten die energieleveranciers moeten betalen voor het produceren van grijze stroom.

Energie vergelijken enige manier om te besparen

De stijgende prijzen maken het extra interessant om energie te vergelijken. Door op zoek te gaan naar de voordeligste tarieven voor gas en stroom kunnen inwoners van Nederland tot driehonderd euro per jaar besparen. Energie vergelijken is tegenwoordig eenvoudig. Via vergelijkingssites als Gaslicht.com kun je snel aanbiedingen van alle Nederlandse energieleveranciers met elkaar vergelijken.

Opslag duurzame energie gaat flink omhoog

Ook de overheid draagt bij aan een hogere energierekening. Jaarlijks gaat de Opslag Duurzame Energie (ODE) namelijk omhoog. overheid gebruikt de opbrengsten van de ODE om Nederland van het gas af te krijgen en meer duurzame energie op te wekken. Ook krijgen we elk jaar minder ‘korting’ op de energiebelasting. Aan deze extra kosten valt niet te ontkomen door energie te vergelijken.

Overheid moedigt energie vergelijken aan

Steeds meer Nederlanders vergelijken energieleveranciers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stimuleert dit ook. Volgens de ACM dwingen consumenten energiebedrijven zo tot betere dienstverlening en lagere prijzen. Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat tussen april 2017 en maart 2018 1,3 miljoen huishoudens een andere energieleverancier kozen. 91 procent van de overstappers was tevreden over de verwerking van de overstap.

Wissel van energieleverancier is eenvoudig

Dat hoge percentage snappen ze wel bij Gaslicht.com. Een medewerker legt uit dat er bij een overstap eigenlijk alleen op papier iets verandert. Er hoeft geen nieuwe aansluiting gemaakt te worden, er blijft gewoon stroom uit je stopcontact komen. Bovendien regelt de nieuwe energieleverancier de overstap volledig. Het is dus niet nodig om zelf je energiecontract op te zeggen. Voor mensen die vragen hebben over energie vergelijken of overstappen, heeft Gaslicht.com een team van energieadviseurs klaar zitten. Zij helpen je graag mee om jaarlijks je energierekening te verlagen.