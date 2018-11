Robot EOD heeft vliegtuigbom Buitenhaven Vlissingen ontmanteld

Buitenhaven

'Het schip ligt op de Westerschelde ter hoogte van de buitenhaven. In ieder geval meer dan 100 meter van de dichtstbijzijnde bebouwing. De EOD Marine is ingeseind en onderweg vanuit Den Helder. Zodra zij ter plaatse zijn, gaan ze bekijken wat er met de bom gaat gebeuren', aldus de veiligheidsregio.

Update 15.35 uur: GRIP 3

Rond 15.35 uur is er GRIP 3 afgekondigd vanwege het plan om de vliegtuigbom ter plaatse te demonteren in de buitenhaven van Vlissingen.

Update 17.50 uur: Voorbereidingen op schuilen omgeving buitenhaven

Het tijdstip waarop de ontmanteling van de bom start is nog niet bepaald. Zodra dit tijdstip bepaald is, maakt de veiligheidsregio Zeeland bekend vanaf hoe laat omwonenden binnen een straal van 1300 meter van het schip binnen moeten blijven. 'Sluit dan ramen en deuren en ga niet voor het raam staan. Het ontmantelen van een bom brengt altijd een risico met zich mee. Daarom deze voorzorgsmaatregel', aldus de veiligheidsregio.

Update 21.25 uur: Bom ontmanteld door robot

Woensdagavond om 21.25 uur is in de Buitenhaven in Vlissingen de vliegtuigbom ontmanteld. De bom uit de Tweede Wereldoorlog was eerder vandaag op een baggerschip aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de situatie onderzocht en vanavond de bom met behulp van een robot ontmanteld zodat hij vervoerd kan worden.

Binnen blijven

Uit voorzorg moesten mensen in de omgeving ongeveer anderhalf uur binnenblijven. Deze maatregel gold voor een straal van 1300 meter rond het explosief. Openbaar vervoer (trein, bus en fietsvoetveer) in de omgeving was tijdens de ontmantelingsactie ook niet beschikbaar. Het schuilen was nodig omdat het ontmantelen van dit soort oude explosieven altijd risico’s met zich kan meebrengen.

Donderdag gecontroleerde ontploffing

De bom zal donderdag 29 november door de EOD gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht.