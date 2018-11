Dode bij verkeersongeval in de Krim 21-jarige man uit Coevorden

Op de N377 in de Krim is er donderdagmorgen rond 06.40 uur een ernstig ongeval gebeurd. Het gaat om een ongeval tussen twee auto’s. Eén bestuurder, een 21-jarige man uit Coevorden is daarbij overleden. De andere bestuurder, een 25-jarige man uit Coevorden, raakte gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Beide auto’s botsten frontaal op elkaar. De auto van het overleden slachtoffer is na de botsing in het water geraakt. De brandweer haalde het slachtoffer uit het water. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer was al overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.