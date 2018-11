A58 in beide richtingen voor langere tijd afgesloten

Verkeer op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg moeten vrijdagavond rekening houden met files door de afsluitingen van de snelweg in beide richtingen. Dit meldt de Verkeersinformatiedienst.

Na een aanrijding met meerdere vrachtwagens bij Moergestel werd de A58 in de richting van Eindhoven in zijn geheel afgesloten. Om hulpdiensten genoeg ruimte te geven werd ook een rijstrook in de richting van Tilburg afgesloten.

In de richting van Tilburg gebeurde niet veel later een soort gelijk ongeval en werd het verkeer ook in deze richting afgesloten.

Bij beide ongevallen raakten er een chauffeur bekneld in de cabine en moesten door de brandweer worden bevrijd.

De VID verwacht dat de afsluiting tot 01.00 uur gaat duren.