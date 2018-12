Aanhoudingen bij gele hesjes protest in Nederland

In verschillende plaatsen in Nederland kwamen ook mensen bijeen voor een protest van het ‘gele hesjes’. De opkomst was niet zo overweldigend als in Frankrijk en België het geval was. Zo kwamen er in Groningen zeventien personen op het protest af. Hier verliep het rustig.

Maastricht

In Maastricht bracht het protest een man of vijftig op de been. Omdat er geen aankondiging was van het protest, was er volgens nieuws.nl veel politie op de been. De actievoerder probeerde de A2 te bereiken, maar de politie wist dit tot drie keer toe te voorkomen. Tijdens de demonstratie werd de leider van de actie aangehouden. Daarnaast werd een camera in beslag genomen van iemand die de aanhouding filmde.

Den Haag

In Den Haag waren rond de honderd mensen op de been met gele hesjes om te protesteren tegen het beleid van de Nederlandse regering. De demonstranten hadden zich verzameld op het Plein bij het Binnenhof, maar werden volgens Omroep West weggestuurd richting het Malieveld. De demonstranten wilde hier niet aan meewerken. Het Binnenhof werd door de politie afgesloten. Twee personen zijn aangehouden.