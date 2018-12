'Twintig procent verkeersborden is overbodig'

Veel verkeersborden zijn overbodig en veroorzaken zelfs onveilige situaties. De 20 procent aan overbodige verkeersborden zorgt voor verwarring onder verkeersdeelnemers. De borden eisen voortdurend de aandacht van de verkeersdeelnemers in plaats van dat zij op automobilisten, motorrijders of fietsers letten. Dat stellen Veilig Verkeer Nederland (VVN), het kenniscentrum verkeer en vervoer van de overheid (CROW) en de HR Groep, die alle verkeersborden in ons land heeft geregistreerd in De Telegraaf.

De waarschuwingen zouden te vaak worden herhaald en borden blijven soms staan als de verkeerssituatie is veranderd. Een woordvoerder van VVN in de krant: 'Inmiddels is de automobilist, fietser of motorrijder zo druk om alle borden in zich op te nemen, dat hij daardoor minder let op andere weggebruikers. Dan schiet je je doel natuurlijk voorbij.' Rijkswaterstaat zegt in de krant met de oproep aan de slag te gaan.