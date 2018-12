Bewoner ademt rook in bij keukenbrand Schiedam

In een woning op de 1e etage van een flat op de Havendijk in Schiedam is maandagmiddag brand uitgebroken. De brandweer schaalde direct op naar Middelbrand.

Rook ingeademd

Een ambulance kwam ook direct ter plaatse omdat de bewoner mogelijk rook had ingeademd. De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken. Het vuur was snel geblust en de brandweer heeft de woning geventileerd