Nepbrief waarschuwt: Kerstversiering voor 6 december? Hoge boete!

Beide gemeenten hebben laten weten dat het om een nepbrief gaat, die de ontvangers maar snel moeten verscheuren. De strenge bewonersbrief die voorzien is van het gemeentelogo gaat rond op sociale media. Wie te vroeg in Halderberge de kerstversiering ophangt, riskeert volgens de nepbrief een boete van 173 euro. De Tilburgers zouden een boete van 132 euro riskeren, zo schrijft Omroep Brabant.

De brief in Halderberge is ondertekend door een niet-bestaande wethouder C.G.M. Noorderling. In de brief in Tilburg wordt bovendien gewaarschuwd dat de Sinterklaasversiering op 7 december moet zijn verdwenen. Het is niet duidelijk wie achter de brieven zit.