Politie start onderzoek na aantreffen explosief in Amsterdam

de politie is dinsdagmorgen een onderzoek gestart na het aantreffen van een explosief in een portiek op de Westerduinenstraat. Het vermoeden bestaat dat het explosief na 06.00 uur daar door een onbekend persoon is neergelegd. De melding kwam rond 08.00 uur bij de meldkamer van de politie binnen.