Celstraf voor diefstalbutler Huis ter Duin

Diamanten omgewisseld voor zirkonia’s

De man was de persoonlijke assistent van de eigenaresse van het hotel Huis ter Duin in Noordwijk en had een speciale vertrouwensband met zijn slachtoffers. Hij wist ze te overtuigen dat het veiliger was om de sieraden in de kluis van het hotel op te bergen. Met een valse sleutel haalde hij in totaal zeven zeer kostbare sieraden uit de kluis. De diamanten in de sieraden liet hij vervolgens omwisselen voor zirkonia’s. De edelstenen werden aangeboden bij veilinghuizen en een aantal zijn ook verkocht.

Eigen gewin

Verdachte heeft het vertrouwen van zowel zijn werkgeefster als haar vrienden en bewoners van Huis ter Duin ernstig geschaad. Hij is geslepen, geraffineerd, planmatig en berekenend te werk gegaan. Uit het psychologisch onderzoek blijkt dat bij de verdachte sprake is van narcistische persoonlijkheidstrekken. Volgens de psycholoog en de reclassering komt zijn spijtbetuiging niet oprecht over.

Bij zijn handelen heeft verdachte zich steeds laten leiden door zijn eigen financieel gewin en hij heeft jarenlang op te grote voet geleefd. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte zeer aan.

