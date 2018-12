Recordaantallen pakketten bij PostNL voor Sinterklaas

Vrachtwagenchauffeurs, sorteerders en pakketbezorgers bij PostNL hebben de afgelopen anderhalve week een topprestatie geleverd door dagelijks veel hogere volumes dan normaal te verwerken en te bezorgen. In totaal ontvingen de sorteercentra van PostNL vanaf Black Friday tot aan Sinterklaas ongeveer 12 miljoen pakketten. In 2017 werden in diezelfde periode iets minder dan 10 miljoen pakketten verwerkt.

De Sint maakt steeds vaker gebruik van de gemakken van online winkelen en dit jaar waren grote online koopmomenten als Black Friday en Cyber Monday daarbij populairder dan ooit tevoren. PostNL hield op basis daarvan rekening met grote extra hoeveelheden pakketten. Uiteindelijk was die hoeveelheid nog groter dan verwacht.

“Het is dankzij de grote inzet van alle medewerkers dat we deze recordaantallen kunnen verwerken” aldus Leendert-Jan Plaisier, directeur operations PostNL Pakketten. “Gelukkig hebben we eerder dit jaar ruim 300 pakketbezorgers en 100 vrachtwagenchauffeurs aangenomen én 3 nieuwe sorteercentra geopend. Daardoor konden we het grootste deel van de extra pakketten op de beloofde dag afleveren. Consumenten zijn steeds zo goed mogelijk op de hoogte gehouden over de status van hun pakket via de ‘track & trace code’ en we blijven eraan werken om onze informatievoorziening verder te verbeteren.”

De bezorgers zijn ook vandaag de hele dag op pad om Sinterklaaspakjes bij de mensen thuis te brengen. Daarna maakt PostNL zich op voor een eveneens drukke kerstperiode