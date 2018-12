OM eist TBS met dwangverpleging voor gijzeling Mediapark Hilversum

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen de 34-jarige man, die ervan verdacht wordt een in augustus 2017 een vrouw bij de NPO op het Mediapark in Hilversum te hebben gegijzeld en bedreigd, de maatregel TBS met dwangverpleging geëist. 'Met het oog op de beveiliging van de maatschappij is dit de enige passende strafrechtelijke reactie', zo heeft het OM laten weten.

Groot mes

Toen de vrouw op 17 augustus 2017 haar auto had geparkeerd bij de NPO in Hilversum, nam de man haar in gijzeling en bedreigde haar met een groot mes. Binnen bond hij haar vast aan een stoel, praatte over complotten en de AIVD en eiste zendtijd. Onderhandelaars praatten op hem in maar konden hem er niet toe brengen zich over te geven. Uiteindelijk wist een arrestatieteam de man te overmeesteren. Het incident duurde ruim en uur en al die tijd vreesde de vrouw voor haar leven.

Psychose

Deskundigen die de man hebben onderzocht, komen tot de conclusie dat hij ten tijde van het incident in een psychose verkeerde en als volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden gezien. De man kan zodoende niet veroordeeld worden tot een straf maar de rechtbank kan wel een maatregel opleggen. De deskundigen adviseren tbs met voorwaarden maar de officier nam dit advies niet over.

Verzet tegen inname medicijnen

De kans dat de man zich aan de voorwaarden zal houden is klein omdat hij zich geregeld verzet tegen het innemen van medicatie en zonder anti psychotische medicatie zal hij snel weer psychotisch worden. Het risico op gewelddadig gedrag is dan hoog, volgens de deskundigen. Bovendien is het nodig dat de verdachte zeker een jaar lang behandeld wordt en pas dan zal er een duidelijk beeld zijn van zijn psychische toestand. Gezien deze risico’s eiste de officier van justitie de maatregel TBS met dwangverpleging op te leggen.